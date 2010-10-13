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Не просто настучать по «каменной башке»

№ 40(230) от 14.10.2010 [«Аргументы Недели », Дмитрий МИХАЙЛОВ ]

Не просто настучать по «каменной башке»

Российский боксер-супертяж, экс-чемпион мира Николай Валуев на днях выписался из мюнхенской клиники после успешной операции на левом плече. 37-летний питерский гигант сразу же вернулся домой к жене и детям. Однако вскоре ему предстоит еще одна операция – на кисти правой руки. Как долго Валуев будет восстанавливать здоровье и былую спортивную форму – большой вопрос. В прессе уже пошли разговоры о близком завершении бойцовской карьеры…

На пенсию не собираюсь

Последний раз боксер выходил на ринг в официальном бою в ноябре 2009 года. Тогда он потерпел поражение от британца Дэвида Хэйя и уступил ему титул WBA. Однако россиянин не намерен уходить из большого бокса и готов продолжать переговоры о проведении поединка с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета Виталием Кличко. Собственно, из-за этого предполагавшегося и давно ожидаемого всеми супербоя Валуев и откладывал решение назревшей проблемы с оперативным вмешательством. Но контракт на бой так и не был заключен. Почему? Виталий Кличко заявил, к примеру, следущее: «Этого поединка ждут все любители бокса. Если бы кто-то взял на себя хлопоты уговорить Николая, такому человеку цены бы не было». По версии россиянина, все обстояло ровно наоборот:

– Во время переговоров с командой Кличко я пошел на все возможные уступки. Но братья нашли зацепку, чтобы сорвать нашу встречу на ринге. Якобы мы прислали ответ на сутки позже отведенного для подписания соглашения срока...

– Это же была не первая попытка договориться? пытали журналисты Валуева.

– Договориться не удалось дважды. Могу только предполагать почему. Существует шоу-бизнес, боксерский бизнес. Господин Кличко считает себя там генералом. Он любит сам рулить и очень не терпит, «когда на него давят и выкручивают руки».

Смена амплуа

– А вы, Николай, пытались это делать?

– В первом случае можно многое списать на нерасторопность моего американского продюсера Дона Кинга. А также на то, что мы запрашивали четыре миллиона долларов. Хотя после долгой торговли согласились на предложенную Кличко сумму в два с половиной миллиона. Но попросили оставить за нами права на показ боя в России и Америке. Почему-то именно это стало для Виталия неприятным сюрпризом. Хотя он и говорил, что речь о копейках, что ни российские, ни американские телеканалы интереса к нашему бою не проявляют…

– Ввиду недостижения договоренности с украинским чемпионом пошли разговоры о претендентском поединке с кубинцем Одланьером Солисом.

– Да. Но в наши переговоры вмешался американец Рэй Остин. Руководство WBC тогда пыталось лишить его первой строчки в мировом рейтинге. Остин сумел защитить право на бой с Солисом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира. Так что прошлые весна и лето для меня в спортивном плане оказались потерянными. Если бы я мог это предвидеть, не отказался бы от нескольких интересных проектов.

– Говорят, после того как вы успешно снялись в главной роли в фильме «Каменная башка», вам поступило предложение из Голливуда.

– Приглашали сыграть двухминутный эпизод про очередного русского громилу в очередном кровавом боевике. Несерьезно.

– Еще рассказывают, что вы вступили в партию и готовитесь идти в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

– Раз уж помимо спорта появилось время для решения других задач… В Петербурге и области уже работают три филиала школы Николая Валуева. В них бесплатно занимаются около 300 детей. Вот-вот откроются еще три. Если партийный и депутатский ресуры помогут, буду очень доволен.

– Собственные дети вас радуют?

– Не то слово! Иришка пока слишком маленькая, а Гриша пошел во второй класс. Домашние задания выполняет со скрипом, потому что гонять на велосипеде для него куда увлекательнее. Или посещать занятия в секции дзюдо. Мы с женой Галиной планируем также записать Григория в плавание, чтобы мышцы и позвоночник развивались правильно.

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