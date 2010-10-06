Скальп африканского принца

Как только что стало известно, российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин проведет следующий бой 16 октября в подмосковном Чехове. Его соперником на ринге будет 32-летний нигериец Теке Оруха по прозвищу Африканский принц. Дважды пока битое за карьеру «лицо королевской крови» помимо этих поражений в 17 поединках одержало 14 побед и один свело вничью.

Супертяжелый случай

Прошлым летом Международная боксерская федерация (IBF) объявила об отмене боя за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между владеющим им украинцем Владимиром Кличко и Александром Поветкиным. Поединок должен был состояться 11 сентября во Франкфурте. Стороны обвинили друг друга в срыве одного из важнейших событий года в профессиональном боксе. В команде Владимира Кличко считали, что отказ Поветкина прибыть на посвященную бою и обязательную пресс-конференцию поставил под удар его рекламную кампанию. В команде же российского боксера заявляли, что навязываемые ему условия контракта на матч ущемляли интересы претендента и делали невозможным его подписание. Собственно отмена поединка по решению руководства IBF произошла именно потому, что контракт между его участниками так ими и не был подписан.

В итоге Владимир Кличко нокаутировал в десятом раунде заменившего россиянина нигерийского супертяжа Самюэля Питера. Украинец отстоял свой титул в назначенном месте и в обусловленное время. А Поветкин уступил первую строчку в рейтинге IBF, опустившись на 10 мест. Весь боксерский мир пребывает в глубоком разочаровании. Ведь так и не состоялась встреча бойца, занимающего первое место среди современных тяжеловесов практически во всех официальных и неофициальных рейтингах, с соперником, которого многие эксперты называли наиболее опасным для Владимира Кличко из представителей «новой волны». Александр Поветкин не потерпел пока ни одного поражения в своей профессиональной карьере. Тем не менее, по мнению большого числа болельщиков, по его имиджу после отмены этого боя был нанесен сильный удар.

Бой состоится в 2011-м!

Почему так произошло, по просьбе «АН» рассказывает менеджер нашего бойца Владимир Хрюнов:

– Обвинениия в том, что Саша уклоняется от Кличко или струсил, – это бред. Мы уважаем Владимира как выдающегося спортсмена. Но переход на личности (Кличко намекал, что россиянин испугался его) в стиле эпатажного британца Дэвида Хэя считаем неуместным.

«Стороны не пришли к соглашению» – так написано в официальном решении IBF. Разве можно прийти к согласию, если нас заставляли плясать под дудку наших соперников? Мы должны были постоянно перемещаться по миру согласно графику, предложенному командой Кличко. Но реально никакого графика не существовало. В любой точке мира мы могли получить звонок: «Завтра приезжай!» Не приехали – 250 тысяч долларов штрафа. Непосредственно перед боем – два дня в пользу немецкого телевидения, два – в пользу американского. Нормальная подготовка в таких условиях невозможна… Однако могу заверить всех любителей бокса: этот бой обязательно состоится. Думаю, в середине следующего года. IBF предоставила Александру возможность вновь стать первым номером ее рейтинга.