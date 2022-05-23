Южноуральские боксеры завоевали 36 медалей на всероссийском турнире

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт → Бокс/MMA 13+

23 мая 2022, 14:52 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено организаторами турнира

Спортивное мероприятие проходило в новом ФОКе, недавно построенном в Копейске.

В минувшие выходные состоялись финальные поединки 52-го Всероссийского турнира по боксу класса «А» памяти дважды Героя Советского Союза Семена Хохрякова.

Спортивное мероприятие проходило в Копейске. На ринге нового физкультурно-оздоровительного комплекса сражались свыше 80 боксеров в возрасте от 19 до 40 лет. По итогам турнира на счету южноуральских спортсменов 36 наград, из них 15 золотых. Мужчины завоевали 22 медали, женщины – 14.

Благодаря поддержке региональной федерации, бокс сохраняет свою популярность на Южном Урале. А всероссийский турнир памяти дважды Героя Советского Союза Семена Хохрякова стал визитной карточкой города Копейска. Как отметил главный тренер сборной Челябинской области Фаригат Касымов, победители турнира традиционно представляли Россию на крупных международных соревнованиях, в частности, на Олимпийских играх.

Информационными партнерами турнира выступили медиахолдинг «Гранада Пресс» и газета «Копейский рабочий».