В Челябинской области стартовали всероссийские соревнования по боксу

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт → Бокс/MMA 13+

18 мая 2022, 06:53 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Они проходят в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, построенном в Копейске.

Вчера состоялось торжественное открытие Всероссийских соревнований по боксу класса «А» памяти дважды Героя Советского Союза С. В. Хохрякова. В турнире участвуют более 120 спортсменов из 21 региона страны. Победители соревнований смогут получить звание «Мастер спорта России».

В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Специфика сегодняшнего турнира заключается в том, что мы с вами присутствуем на открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Копейске. Этот объект носит гордое имя основоположника копейского бокса Эдуарда Булатова», - отметил глава региона.

Комплекс появился в Копейске благодаря программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». В комплексе можно проводить тренировки и соревнования как регионального, так и федерального уровней. В нем обустроены универсальный спортивный зал с игровой площадкой и трибунами, тренажерный зал, инвентарные, массажный кабинет и другие необходимые помещения.