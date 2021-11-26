Челябинцам расскажут о развитии женского бокса в России

Аргументы Недели → Спорт → Бокс/MMA 13+

26 ноября 2021, 06:44 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Сегодня, 26 ноября, состоится очередной выпуск проекта «Большая редакция». Его гостем станет генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Разговор будет посвящен проведению в Челябинске Чемпионата России по боксу среди женщин (0+). Напомним, что он начинается сегодня, 26 ноября. На Южный Урал съедутся сильнейшие спортсменки страны, Челябинскую область представит 21 девушка.

Трансляция будет доступна в группах в социальных сетях изданий «МК-Урал», «Южноуральская панорама», «Полит 74», «Челябинск сегодня», «Вечерний Челябинск», «Губерния», «Миасский рабочий» и «Копейский рабочий». Начало в 11 часов. Направить свой вопрос Кириллу Щекутьеву сможет каждый зритель трансляции.

Напомним, что «Большую редакцию» организует медиахолдинг «Гранада Пресс» при поддержке Челябинской областной универсальной научной библиотеки.

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