21 спортсменка из Челябинской области выступит на Чемпионате России по боксу

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26 ноября 2021, 06:39 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Перед началом соревнований с ними встретился губернатор Алексей Текслер.

26 ноября в Челябинске стартует Чемпионат по боксу среди женщин. На Южный Урал приедет 231 спортсменка из 44 регионов страны, чтобы побороться за престижные награды. Призовой фонд турнира составит 12 миллионов рублей, победительницам в каждой весовой категории вручат автомобили.

Челябинскую область на чемпионате представит 21 девушка. Вчера с региональной командой встретился губернатор Алексей Текслер. «Надеюсь, что Челябинская область выступит удачно и наши спортсменки станут призерами и в своих категориях будут бороться за самые высокие места, включая чемпионство», — отметил глава региона. Алексей Текслер поблагодарил генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева за право доверить проведение турнира на Южном Урале.

Напомним, что соревнования будут проходить с 26 ноября по 3 декабря во дворце спорта «Юность» (Челябинск). Мероприятие пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Организаторы сообщают, что посетить соревнования смогут зрители с действующим QR-кодом о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19 и паспортом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.

Информационный партнер чемпионата – медиахолдинг «Гранада Пресс»

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