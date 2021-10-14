В Челябинске может пройти чемпионат мира по смешанному боевому единоборству

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14 октября 2021, 06:54 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Лучших среди молодых спортсменов определят в 2023 году.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с президентом международной федерации ММА (IMMAF) Керритом Брауном и президентом общероссийской общественной организации «Союз ММА России» Радмиром Габдуллиным. Они обсудили возможность проведения чемпионата мира и первенства мира среди юниоров по смешанному боевому единоборству (ММА) в Челябинске в 2023 году.

Участниками соревнований могут стать около 450 спортсменов из 60 стран. Чемпионат мира могут провести в «РМК-Арене». К 2023 году строительство многофункционального спортивного комплекса планируется завершить.

Как отметил глава региона, проведение крупных международных соревнований придаст импульс развитию смешанного боевого единоборства на Южном Урале. Еще одной темой встречи стала возможность подписания соглашения между правительством Челябинской области и Общероссийской общественной организацией «Союз смешанных боевых единоборств ММА России». Документ предполагает развитие сотрудничества и популяризацию данного вида спорта в Челябинской области.

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