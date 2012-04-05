Денис Лебедев защитил чемпиона мира по версии WBA, победив Шона Кокса (ФОТО)

Россиянин Денис Лебедев одержал победу над боксером из Барбадоса Шоном Коксом, отправив его в нокаут во втором раунде. Большой боксерский вечер "Звездный ринг" состоялся накануне в "Крокус Сити Холл".

К бою Дениса готовил знаменитый Костя Цзю.

Спортивный корреспондент Аргументы.ру рассказал: "В первом раунде был очень неприятный момент для Лебедева, когда он пропустил коронный удар Кокса с левой. Но после этого инициатива полностью перешла к россиянину. Трибуны "Крокус Холла" гнали Дениса вперед и он отблагодарил публику во втором раунде, отправив Кокса в нокаут. Решающим стал удар слева в голову. Шон не смог подняться и признал свое поражение".

Таким образом боксер-тяжеловес Денис Лебедев сохранил звание чемпиона мира по версии WBA. Напомним, россиянин стал обладателем чемпионского пояса WBA в ноябре 2011 года, победив в Москве американца Джеймса Тони. Победа над Коксом стала для 32-летнего Дениса Лебедева 24-й в карьере (18 из них одержаны нокаутами) при одном поражении.

Фотоаргументы.