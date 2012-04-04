Костя Цзю выведет Дениса Лебедева на бой с Шоном Коксом

Тренер временного чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 90,72 кг россиянина Дениса Лебедева, абсолютный чемпион мира Константин Цзю, выведет его на бой с соперником из Барбадоса Шоном Коксом.

12-раундовый титульный бой пройдет 4 апреля, в среду, в Москве в "Крокус Сити Холл". Накануне Цзю рассказал о Лебедеве, как он готов к поединку: "Мы с Денисом не живем вместе и находимся в разных местах. Но то, что я увидел сегодня и что меня полностью удовлетворяет. Денис спокоен, ведет себя без намека на мандраж - его спокойствие", пишет "Советский спорт".

Главное качество Лебедева, по словам Цзю, — выполнение всех установок тренера и желание работать на тренировках: "Он умеет работать. Скорость, может быть, и не самая высокая, но у меня тоже была не самая большая скорость, однако было чутье. Я знал, когда нужно было вовремя нанести удар. У него тоже это есть. И он очень неплохо учится. Все, чему я его учу, он выполняет".

Абсолютный чемпион мира Константин Цзю предостерегает от недооценки соперника Шона Кокса.

Посмотреть прямую трансляцию боксерского вечера "Звездный ринг" можно будет сегодня на телеканале "Россия-2". Начало эфира в 19:30 по московскому времени и на портале Аргументы.ру. (Аргументы-спорт)