Владимир Кличко сразится 3 марта с Мормеком в Дюссельдорфе

В немецком Дюссельдорфе в субботу, 3 марта, за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO сразятся украинский и французский боксеры Владимир Кличко и Жан Марк Мормек.

Накануне состоялась официальная церемония взвешивания. Кличко оказался на 13 кг тяжелее и на 17 см выше Мормека.

Вес «супертяжа» Кличко составил 111 кг. Мормека - 98 килограммов.Для Кличко-младшего этот поединок на профессиональном ринге станет юбилейным, 60-м и 20-м чемпионским.Владимир Кличко за профессиональную карьеру провел 59 боев, одержав 56 побед (49 - нокаутом) и потерпев три поражения. Мормек - бывший обладатель звания сильнейшего в тяжелом весе - из 40 поединков выиграл 36 (22 - нокаутом) при четырех неудачах.