Всемирный боксерский совет дисквалифицировал Дерека Чисору

Британский боксер–тяжеловес Дерек Чисора отстранен от боев на неопределенный срок. Всемирный боксерский совет дисквалифицировал Чисору на неопределенный срок за «совершенно неподобающее для профессионала поведение», передает Reuters.

Напомним, перед боем с украинским боксером Виталием Кличко Дерек Чисора устроил скандал, ударив противника по лицу. А после матча в Мюнхене он подрался со своим соотечественником, боксером Дэвидом Хэем.Чисора официально извинился за свое поведение, но ему предстоит пройти «курс управления поведением».