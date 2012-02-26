Титул чемпиона мира по версии WBA россиянин Поветкин подтвердил
26 февраля 2012, 06:35 [ «Аргументы Недели» ]
В немецком Штутгарте в ночь на воскресенье российский "супертяж" Александр Поветкин одержал победу над немцем боснийского происхождения Марко Хуком в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской Ассоциации.
Теперь в послужном списке Поветкина 24 победы (16 нокаутом) и ни одного поражения.
Бой длился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу А.Поветкину - 114:114, 116:113, 116:112.
Оба боксера в послематчевом интервью заявили, что готовы к повторному бою-реваншу.
"АН" писали, что в супертяжелой весовой категории Марко Хук не выступал ни разу и в его победу мало кто верил. Однако после победы Александра Поветкина над Босвеллом Марко Хук на пресс-конференции бросил официальный вызов россиянину и тот его принял.
На взвешивании вес Хука составил 95 килограмм, Поветкина - 104.
Сайт Вести.RU вел прямую трансляцию боя.
Напомним, впервые "регулярный" пояс чемпиона мира Александр Поветкин завоевал в августе прошлого года, победив по очкам узбека Руслана Чагаева. Затем, 4 декабря в Хельсинки он победил американца Седрика Босвелла нокаутом в восьмом раунде. Поветкин является Олимпийским чемпионом по боксу 2004г.
Марко Хук владеет поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (ВБО) в более легком весе — до 90,72 килограмм — с 2009 года, защитив его восемь раз, в том числе победив россиянина Дениса Лебедева в декабре 2010 года. В последний раз немец выходил на ринг 22 октября прошлого года, выиграв в шестом раунде нокаутом у аргентинца Рохелио Омара Росси. На счету 27-летнего Хука — 34 победы (25 нокаутом), сегодня уже два поражения.
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