Виталий Кличко объявит официально об уходе из профессионального спорта

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко не намерен уходить из профессионального спорта. Кличко опроверг появившуюся накануне информацию в украинских СМИ о своем уходе.

Украинский боксер заявил, что о завершении спортивной карьеры сообщит официально всем, когда настанет такое время. Он предложил не "тиражировать слухи и перекрученную информацию", передает Газета.ру.

Во время поединка с британцем Дереком Чисорой Виталий Кличко повредил связки левого плеча, а также были задеты нервные окончания. Кличко пока придется отказаться от тренировок.

Напомним, перед боем украинского боксера и британского спортсмена произошел скандал. Чисору, по словам Кличко, "не как боксер, а как женщина - просто ладонью", дал ему пощечину по левой щеке.

За атаку на украинца британского боксера оштрафовали на 50 тысяч долларов. А Виталий Кличко отреагировал на действия соперника, предположив, что "у Дерека не все дома". "Полновесный счет за это безобразие будет выписан Чиcоре завтра вечером – на ринге", - пообещал Кличко.

Бой между 40-летним Кличко-старши и 28-летним Чисорой состоялся в ночь с субботы на воскресенье, 19 февраля, в немецком Мюнхене. Виталий не мог использовать левую руку во время боя. Но довел дело до конца. Эта победа стала для Виталия Кличко 44-й в 46 боях на профессиональном ринге.