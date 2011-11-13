Емельяненко в Астрахани на 23-й секунде проиграл бой Маликову
13 ноября 2011, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Астрахани боец смешанного стиля Александр Емельяненко проиграл накануне бой супертяжеловесу Магомеду Маликову.
В главном поединке турнира M-1 Challenge XXVIII с самого начала боя Емельяненко смело пошел в атаку на соперника. Но на 23-й секунде получил мощный правый боковой от Маликова, после чего упал на ковер. Маликов бросился на добивание, и после нескольких точных ударов рефери остановил поединок, передает Газета.ру.
30-летний Александр Емельяненко - младший брат легендарного Федора Емельяненко. Емельяненко-младший вернулся на профессиональный ринг спустя почти год, после своего последнего боя. Напомним, 18 декабря 2010 года он потерпел поражение от австралийца Питера Грэма, уступив техническим нокаутом во втором раунде.
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