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//Спорт Бокс/MMA

Емельяненко в Астрахани на 23-й секунде проиграл бой Маликову

13 ноября 2011, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

Емельяненко в Астрахани на 23-й секунде проиграл бой Маликову
forum.bodybuilding.com

В Астрахани боец смешанного стиля Александр Емельяненко проиграл накануне бой   супертяжеловесу  Магомеду Маликову.

В главном поединке турнира M-1 Challenge XXVIII с самого начала боя Емельяненко смело пошел в атаку на соперника. Но на 23-й секунде получил мощный правый боковой от Маликова, после чего упал на ковер.  Маликов  бросился на добивание, и после нескольких точных ударов рефери остановил поединок, передает Газета.ру.

30-летний Александр Емельяненко -  младший брат легендарного Федора Емельяненко. Емельяненко-младший вернулся на профессиональный ринг спустя почти год, после своего последнего боя. Напомним, 18 декабря 2010 года он потерпел поражение от австралийца Питера Грэма, уступив техническим нокаутом во втором раунде.

ИЧ

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