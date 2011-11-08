Мухаммед Али соболезнует родным и близким Джо Фрейзера

Американский боксер Мухаммед Али выразил соболезнования семье боксера-тяжеловеса Джо Фрейзера, скончавшегося в возрасте 68-ми лет от рака печени.

Джозеф Фрейзер в марте 1971 года в поединке, известным под названием "Бой века”, победил Али по очкам, но потерпел поражения в двух последующих встречах.

"Мир потерял великого чемпиона. Я всегда буду вспоминать Джо с уважением и восхищением. Я выражаю свои соболезнования родным и близким Фрейзера”, — цитируют слова Мухаммеда Али СМИ.

Напомним, несколько недель назад Джо Фрейзеру диагностировали рак печени, после чего Фрейзер был помещен в хоспис, где и скончался 8 ноября.