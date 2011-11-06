Знаменитый боксер Джо Фрейзер болен раком и находится в хосписе

Знаменитый боксер, экс-чемпион мира в тяжелом весе 67-летний Джо Фрейзер болен раком печени и находится в хосписе. Джо Фрейзер в годы своей карьеры носил прозвище "Дымящийся Джо". Он стал первым человеком, победившим Мухаммеда Али в профессиональном поединке, и удерживал титул чемпиона мира по боксу с 1970 по 1973 год.

Как передает ВВС, врачи еще не сообщили Джо Фрейзеру, как долго ему осталось жить.