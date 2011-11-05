В Интернете можно посмотреть ВИДЕО боя Дениса Лебедева - Джеймса Тони (ВИДЕО)

В Интернете можно посмотреть ВИДЕО боя российского боксера Дениса Лебедева и легендарного Джеймса Тони, который состоялся накануне и завершился победой россиянина.

Бой за звание временного чемпиона мира по версии WBA между Денисом Лебедевым и американцем Джеймсом Тони по прозвищу "Тушите свет" состоялся во Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.



Единогласным решением судей победа была присуждена россиянину Денису Лебедеву: 120-108.