Россиянин Денис Лебедев стал чемпионом мира по версии WBA (ФОТО)

Россиянин Денис Лебедев стал чемпионом мира по версии WBA. Бой за звание временного чемпиона мира по версии WBA между нашим боксером и американцем Джеймсом Тони по прозвищу "Тушите свет" состоялся накануне во Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.

Спортивный обозреватель "Аргументы.ру", рассказал: "На часах было около девяти вечера, когда арена "Мегаспорт" взорвалась овациями. На ринг пригласили Джеймса Тони и Дениса Лебедева.



Тони вышел под веселую песню в исполнении Алины Арц. Показалось, что Джеймс не доконца был уверен, что это именно то, что нужно. Все-таки "рэп" американцу был бы ближе. Денис Лебедев появился все под ту же патриотичную композицию, что и на официальном взвешивании. Уже с самого начала любители бокса заметили: Тони не тот. Его то шатало, то он спотыкался. Второй и третий раунды проходят с полным преимуществом Лебедева. Он атакует все мощнее, Тони то и дело оказывается в углу и просто отворачивается от ударов. Никаких острых атак он не предпринимает.



И вот уже ведущий объявляет последний раунд. И ничего не меняется. Единогласным решением судей победа присуждается россиянину Денису Лебедеву: 120-108. Напомним, Джеймс Тони - живая легенда Бокса.

Фоторепортаж с ринга. В "Мегаспорте" 4 ноября зрители смогли увидеть еще четыре боя в разных весовых категориях.