Денис Лебедев победил Джеймса Тони в чемпионском бою в Москве

Денис Лебедев победил американца Джеймса Тони в бою, который прошел в пятницу, 4 ноября, в "Мегаспорте" в Москве. Счет по судейским запискам составил 120:108, 120:108, 120:108 в пользу 32-летнего боксера из России. Лебедев - "временный" чемпион мира.



Поединок боксеров, выступающих в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), на кону которого стоял титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации длился все 12 раундов.



Лебедев выиграл 23-й бой на профессиональном ринге. На ринг его выводил в качестве тренера Костя Цзю/

"Аргументы недели" писали, почему этот бой за пояс временного чемпиона WBA?