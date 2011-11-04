Поединок Лебедев - Тони начнется в 21 мск, но прямая трансляция уже идет (ФОТО)

В Москве чемпионский бой между российским боксером Денисом Лебедевым и экс-чемпионом в шести весовых категориях Джеймсом Тони из США начнется в 21 час по московскому времени на ринге дворца спорта «Мегаспорт». Но прямая трансляция вечера уже идет на телеканале «Россия 2».

На ринг в качестве тренера Дениса Лебедева выведет во второй раз Костя Цзю. Есть такие, кто верят даже в досрочную победу Джеймса Тони, сообщает Sports.ru.

АРУГУМЕНТЫРФ.РУ сообщали, как в конце сентября прошла встреча Джеймса Тони и Дениса Лебедева с поклонниками - в отличной дружественной атмосфере. Звезды бокса много шутили, с удовольствием отвечали на вопросы и позировали фотографам. Промоутер боя Владимир Хрюнов устроил пресс-конференцию, плавно переходящую в раздачу автографов.

Дениса Лебедева поддерживал его тренер и наставник Константин Цзю, а Джеймса Тони - его менеджер Ивайло Готциев.









"Аргументы недели" писали, почему этот бой за пояс временного чемпиона WBA.