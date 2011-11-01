Два боксера одновременно отправили друг друга в нокдаун!

Курьезный случай произошел в поединке между пуэрториканскими боксерами наилегчайшего веса Исраэлем Васкесом и Хесусом Паганом, прошедшем в ночь на 30 октября в городе Гуайнабо. В первом раунде боя боксеры оказались в обоюдном нокдауне — оба бойца оказались одновременно на настиле ринга, пропустив удар оппонента правой рукой, сообщает lenta.ru.



В первом раунде, помимо этого случая, Паган еще трижды оказывался в нокдауне. Бой завершился победой Васкеса техническим нокаутом во втором раунде. Для 23-летнего Пагана данный поединок стал первым на профи-ринге, для 24-летнего Васкеса — шестым.



Васкес является сыном бывшего чемпиона мира Вильфредо Васкеса и братом бывшего чемпиона мира Вильфредо Васкеса-младшего. Его не надо путать с полным тезкой — экс-чемпионом мира мексиканцем Исраэлем Васкесом. После этой победы послужной список Васкеса теперь выглядит так: 6 боев, 4 победы, 2 ничьи.