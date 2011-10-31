Боксер Тони перед боем с Лебедевым проведет словесный поединок с Жириновским

Открытая тренировка боксеров Джеймса Тони и Дениса Лебедева, которая пройдет 1 ноября в Москве, будет украшена словесным поединком американского боксера с российским политиком Владимиром Жириновским, сообщает РИА Новости.



Россиянин Лебедев и экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях Тони проведут бой за чемпионский титул WBA в весе до 90,7 кг в Москве 4 ноября на арене "Мегаспорт". До поединка соперники проведут тренировку в торгово-развлекательном центре "Атриум", которая будет открыта для всех любителей бокса. Начало мероприятия – во вторник в 17.00 мск.



Щедрый на слова в преддверии поединка Тони по прибытии в Москву заявил, что его дело здесь - "побить Лебедева и уехать домой". По задумке организаторов боя, "дебаты" с Жириновским, который проведет "воспитательную беседу", несколько охладят пыл американца.