Однофамильцы Лебедева смогут бесплатно посетить бой россиянина с Тоуни

Любой человек по фамилии Лебедев сможет бесплатно посетить поединок российского боксера Дениса Лебедева с американцем Джеймсом Тоуни. Бой двух известных боксеров состоится 4 ноября на арене "Мегаспорт" в Москве.

Для однофамильцев Дениса Лебедева на арене будет выделен отдельный сектор.

Аргументы.ру сообщали, как 25 сентября Денис Лебедев и Джеймс Тоуни провели встречу со своими поклонниками.

Денис Лебедев – очень опасный боксер в первом тяжелом весе. Только судейским чудом Марко Хук не выронил в прошлом году из своих рук чемпионский пояс по версии WBO в бою с россянином. Денис в этом году в Москве нокаутировал суперзвезду Роя Джонса и по его словам легенда Джеймс Тони – следующий.