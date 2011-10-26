Тони пообещал нокаутировать Лебедева, тот ответил тем же

Россиянин Денис Лебедев и американец Джеймс Тони, которые встретятся в боксерском поединке в Москве 4 ноября, пообещали друг другу одержать победу нокаутом, сообщает РИА Новости.



Пресс-конференция, посвященная предстоящему бою, состоялась во вторник в Москве. "Я рад впервые выступить в России. Также я будут рад побить Лебедева 4 ноября и уехать домой, - заявил Тони. - Я ничего не имею против него, но Лебедев - боксер не моего класса. Я лучший из тех, кого он встречал в ринге. Я более 25 лет на ринге, и Денису было всего 7 лет, когда я провел свой профессиональный бой. Лебедев покинет ринг после первого раунда".



Лебедев хладнокровно парировал выпады оппонента, заявив: "У Тони много достоинств, но есть один недостаток - в его послужном списке стоит прочерк в графе "поражения нокаутом". Я готов это исправить".



По неофициальным данным, Лебедев и Тони проведут бой за временный титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 90,7 кг. Официально статус боя пока не подтвержден.