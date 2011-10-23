Женская сборная России выиграла ЧЕ по боксу, взяв 4 золота

Женская сборная России по боксу завоевала четыре золотые медали на чемпионате Европы, проходившем в Роттердаме (Голландия).



Россиянки победили в общекомандном зачете, выиграв семь медалей - четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую.



Светлана Гневанова в финале весовой категории до 48 кг одержала победу над Линсей Холдвей из Уэльса - 13:9. Елена Савельева (категория до 54 кг) взяла вверх над полячкой Сандрой Драбик - 16:12. Софья Очигава (на фото), выступающая в категории до 60 кг, проиграла в финале действующей чемпионке мира Кэти Тэйлор из Ирландии - 6:10.



Надежда Торлопова (до 75 кг) победила в финале представительницу Нидерландов Нушку Фонтейн - 13:11. Светлана Косова в категории до 81 кг в своем финале оказалась сильнее полячки Сильвии Кусяк - 17:6. Ирина Синецкая, представляющая вес свыше 81 кг, не смогла победить Семси Ярали из Турции - 10:12.



Чемпионат Европы среди женщин 2011 года проходил в Роттердаме 17-22 октября.