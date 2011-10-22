Опубликованы официальные сведения о доходах Валуева

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала сведения о доходах кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ от партии «Единая Россия».



Согласно опубликованным данным, за 2010 год Николай Валуев заработал 2,59 миллиона рублей. У него есть легковой автомобиль Toyota, два нежилых помещения в Санкт-Петербурге общей площадью 35,3 кв.м., а также два катера и три специальных грузовых прицепа для их транспортировки.



Денежных средств, находящихся на счетах банков и коммерческих организаций, а также акций и иных ценных бумаг Николай не имеет, сообщает Valuevsport.ru.