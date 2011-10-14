Дэвид Хэй: «Я ухожу из бокса, потому что достиг всех целей»
14 октября 2011, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй объявил сегодня об окончании своей спортивной карьеры. Британец, как и обещал, сделал это в свой 31-й день рождения. Основной причиной ухода из бокса Хэй назвал достижение всех поставленных целей.
«Я хотел завоевать столько чемпионских титулов, сколько смогу. Заработать столько денег, сколько смогу и сколько будет нужно, чтобы обеспечить свое будущее. Уйти из бокса в отличном физическом и психологическом состоянии. Все эти цели реализованы», – сказал боксер.
Хэй провел на профессиональном ринге 27 боев: 25 побед (23 досрочно), 2 поражения. В 2007-2008 годах владел тремя титулами в первом тяжелом весе. С 2009 по 2011 год – титулом WBA в супертяжелом весе. Последний бой в карьере Дэвид провел летом этого года, проиграв Владимиру Кличко.
В будущем Хэй планирует сниматься в кино, сообщает Telegraph.co.uk.