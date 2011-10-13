Дэвид Хэй, как и обещал, в 31 год ушел из бокса

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Дэвид Хэй ушел из бокса. Сообщив о завершении спортивной карьеры, Хэй выполнил свое обещание повесить перчатки на гвоздь в день, когда ему исполнится 31 год, сообщает Associated Press.

Последним боем британского боксера стало сражение в июле 2011 года с украинским боксером Владимиром Кличко. Напомним, в этом бою Владимир Кличко завоевал звание чемпиона по версии WBA.

В ноябре 2009 года Дэвид Хэй одержал победу над россиянином Николаем Валуевым и получил чемпионский пояс по версии WBA. Звание чемпиона Хэй защитил в сражениях с Джоном Руисом и Одли Харрисоном.