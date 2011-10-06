Владимир Кличко назвал имя своего очередного соперника

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Владимир Кличко назвал имя своего нового соперника. Свой следующий поединок украинский спортсмен проведет против француза Жана-Марка Мормека.

Бой состоится 10 декабря в Дюссельдорфе на стадионе "Эсприт Арена", сообщила пресс-служба Владимира Кличко. Для 35-летнего Кличко это будет первое появление на ринге после победы над Девидом Хэем 2 июля.

У 39-летнего Жана-Марка Мормека 36 побед на профессиональном ринге (22 нокаутом). Мормек перешел в супертяжелый вес в 2009 году. Пока француз выигрывает все свои поединки, в том числе и против узбека Тимура Ибрагимова. Жан-Марк входит в ТОП-10 рейтинга четырех мировых боксерских организаций - WBA, IBF, WBO и IBO. В ноябре 2007 года Мормек уступил Девиду Хэю и потерял все свои титулы в тяжелом весе.