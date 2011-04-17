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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт Бокс/MMA

Тюменец убил приятеля в процессе спора, кто сильнее - Тайсон или Кличко

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Следственный отдел по Калининскому округу Тюмени привлек к уголовной ответственности местного жителя Николая Макеева, обвиняемого в убийстве.

Во время застолья между Макеевым и его 25-летним приятелем начался спор из-за того, кто из боксеров сильнее – Тайсон или Кличко. Макеев заявил, что Тайсон вышел бы из поединка победителем, на что собеседник обвинил его в непатриотизме. Хозяину это не понравилось, и он нанес потерпевшему несколько смертельных ударов ножом в спину, сообщает «Интерфакс».

ИГ

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