Тюменец убил приятеля в процессе спора, кто сильнее - Тайсон или Кличко

//Спорт : Бокс/MMA

17 апреля 2011, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Следственный отдел по Калининскому округу Тюмени привлек к уголовной ответственности местного жителя Николая Макеева, обвиняемого в убийстве.



Во время застолья между Макеевым и его 25-летним приятелем начался спор из-за того, кто из боксеров сильнее – Тайсон или Кличко. Макеев заявил, что Тайсон вышел бы из поединка победителем, на что собеседник обвинил его в непатриотизме. Хозяину это не понравилось, и он нанес потерпевшему несколько смертельных ударов ножом в спину, сообщает «Интерфакс».