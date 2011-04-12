Емельяненко согласился на бой с чемпионом Strikeforce Хендерсоном

//Спорт : Бокс/MMA

12 апреля 2011, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Российский боец Федор Емельяненко готов провести в июле этого года поединок против чемпиона Strikeforce в полутяжелом весе Дэна Хендерсона, сообщает представитель компании M-1 Апи Эхтелд.

Эхтелд встретился с Федором в Голландии, где тот проводил тренировочный сбор. «Мне понравилась физическая форма Федора, я увидел прогресс в его работе. Он готов драться с Хендерсоном. А уже от исхода этого поединка во многом будет зависеть, закончит Емельяненко карьеру, либо будет выступать дальше», – цитирует Эхтелда ESPN.co.uk.

Дэн Хендерсон ранее уже дал свое согласие на участие в поединке с Федором. Официально о подписании контракта на бой может быть объявлено уже на этой неделе. Ожидается, что поединок пройдет в промежуточном весе.