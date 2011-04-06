Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Спорт Бокс/MMA

Комментатор Роган: «Емельяненко уже не претендует на роль лидера»

6 апреля 2011, 06:37 [ «Аргументы Недели» ]

Комментатор Роган: «Емельяненко уже не претендует на роль лидера»

Джо Роган, постоянный комментатор турниров UFC, поделился своим мнением о российском бойце смешанного стиля Федоре Емельяненко.

«Это уникальный спортсмен, который на протяжении многих лет дарил нам роскошные бои. Федор достиг высочайшего уровня, который не прощает ошибок или какой-то расслабленности.  А Емельяненко явно потерял контроль над своей физической формой. К сожалению, это приходится признавать. Поэтому сейчас он уже не претендует на роль лидера», – цитирует Рогана MMAWeekly.com.

ИГ

//картина дня

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы железнодорожного транспорта страны. По его мнению, приватизация "Укрзализныци" является большой ошибкой.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил о негативных последствиях для системы…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского - нейрохирург Вячеслав Рак, который специализируется на заболеваниях головного мозга, рассказал о диагнозе…

//новости ан