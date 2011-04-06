Комментатор Роган: «Емельяненко уже не претендует на роль лидера»

//Спорт : Бокс/MMA

6 апреля 2011, 06:37 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Роган, постоянный комментатор турниров UFC, поделился своим мнением о российском бойце смешанного стиля Федоре Емельяненко.



«Это уникальный спортсмен, который на протяжении многих лет дарил нам роскошные бои. Федор достиг высочайшего уровня, который не прощает ошибок или какой-то расслабленности. А Емельяненко явно потерял контроль над своей физической формой. К сожалению, это приходится признавать. Поэтому сейчас он уже не претендует на роль лидера», – цитирует Рогана MMAWeekly.com.