Солис: «Я увидел, как легко победить Кличко, насколько он слаб»

Во время пребывания в клинике после боя с Виталием Кличко, кубинский боксер Одланьер Солис пришел к выводу, что 3-минутный первый и единственный раунд того поединка изменил его жизнь.



"Раньше бокс был для меня лишь работой, теперь же моя мечта - стать чемпионом мира и долго-долго им оставаться. Это цель, над достижением которой я работаю. Я увидел, как легко победить Виталия. Если бы не было травмы, я бы разобрал его. Он - ноль с точки зрения бокса. То, что Виталий настолько слаб, явилось для меня сюрпризом. Тогда я подумал: если такой как он может так долго быть чемпионом и вместе с братом доминировать в супертяжелом весе, чего же смогу достичь я? Я сделаю все, чтобы вернуться как можно скорее. Надеюсь лишь, что Виталий даст мне реванш», - цитирует Солиса сайт Аllboxing.ru.



Кубинец выступил с обращением к украинцу: «Виталий, я буду боксировать с тобой без гонорара! Мое предложение: давай проведем еще один бой в Кельне. Те, кто заплатил много денег за первый бой, пройдут на второй бесплатно. Мы вернем людям то, за чем они шли. Мне не нужны деньги, я хочу лишь твой пояс!»