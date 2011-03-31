Маскаев: «Поветкин правильно сделал, уклонившись от поединка с Кличко»

Бывший чемпион мира по боксу Олег Маскаев поделился мнением об Александре Поветкине.

«У него большие перспективы. Он имел возможность встретиться с Владимиром Кличко, но уклонился. И я думаю, что правильно сделал. Он считает, что на сегодняшний день ему нужно ещё поработать. И тем более Саша не потерял позицию. Не сделал шага, к которому не готов. Ему нужно поймать момент, как братья Кличко. Они ловят соперника тогда, когда тот находится в таком состоянии, что не может оказывать сопротивления. Это связано с поражением, от которого он не отошёл, плохой формой, травмами», – цитирует Маскаева издание «Городские новости».