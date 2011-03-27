Российский боксер Дмитрий Пирог защитил титул чемпиона мира по версии WBO

Действующий чемпион мира по боксу по версии WBO Дмитрий Пирог (Россия) выиграл поединок с претендентом на титул Хавьером Масиелем (Аргентина) в Екатеринбурге, сообщает РИА Новости.



Выступающий в среднем весе 30-летний Пирог является на сегодняшний день единственным российским обладателем чемпионского пояса по одной из престижных версий в профессиональном боксе. Пояс он завоевал в июле прошлого года, в Лас-Вегасе отправив в нокаут американца Дэниэла Джейкобса.



Поединок шел до конца - все 12 раундов. По единогласному решению судей Дмитрий Пирог одержал победу над Масиелем. Таким образом, он защитил свой титул чемпиона мира.



На профессиональном ринге Пирог выиграл все 17 проведенных боев (14 - нокаутом). Статистика Масиеля чуть менее убедительна - 18 побед (12 - нокаутом) при одном поражении.