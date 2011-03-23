Диагноз подтвердил, что Солис получил тяжелую травму в бою против Кличко

Томография колена, которую сделали Одланьеру Солису в больнице немецкого Кельна, подтвердила, что кубинец получил тяжелую травму правого колена в бою против чемпиона мира Виталия Кличко 19 марта в немецком Кельне.



Официальным итогом боя стала победа Кличко нокаутом в конце первого раунда, однако Солис сразу после боя заявил, что не смог продолжить борьбу из-за травмы. Немецкие врачи поставили Солису диагноз «разрыв передней крестообразной связки и внешнего мениска, а также повреждения хрящевых тканей». Боксер уже перенес одну операция, а в четверг ему предстоит еще одна, сообщает Fightnews.com.