Виталий Кличко: «Солис требует реванша? Очередь желающих и так велика»

Чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко, победивший 19 марта в немецком Кельне Одланьера Солиса, прокомментировал желание кубинца встретиться с Виталием в матче-реванше.



«Солиса в соперники я не выбирал. Я должен был с ним драться как с обязательным претендентом. В таких случаях реванш в контрактах если и прописывается, то только для чемпиона, да и то не всегда. К тому же очередь из желающих выйти на титульный бой и так велика.

Что касается ближайшего боя, скажу одно: мы будем выбирать максимально сильного, максимально раскрученного соперника, чтобы зрители получили удовольствие от поединка. Вы можете и сами прикинуть: соперником в свободной защите может быть боец лишь из первой десятки рейтингов. А много ли таких, нами пока не битых?», – цитирует Кличко «Советский спорт».