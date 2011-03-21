Солис требует от Виталия Кличко реванша

Команда кубинского боксера Одланьера Солиса требует реванша от украинца Виталия Кличко. Бой между этими боксерами, который состоялся в субботу, завершился на последней секунде первого раунда победой Кличко нокаутом. Свое поражение Солис объяснил травмой ноги, которую получил во время атаки соперника.



«Если Виталий является настоящим мужиком и до момента выздоровления Солиса не уйдет из бокса, то должен провести против Одланьера еще один поединок. Не могу представить, чтобы Виталий гордился победой, основанной на несчастном случае и травме», — цитирует менеджера кубинца Ахмета Онера телеканал RTL.