Солис после боя с Виталием Кличко будет прооперирован

Одланьеру Солису после боя с украинцем Виталием Кличко потребуется операция на колене, сообщил менеджер кубинского боксера Ахмет Онер, которого цитирует Fightnews.com.



В минувшую субботу Солис проиграл Кличко техническим нокаутом в первом раунде. Пропустив один из ударов украинца, Солис упал и в падении повредил колено. "У него серьезная травма колена, возможно, речь идет о разрыве связок. Ему предстоит операция, - сказал Онер. - Мы очень разочарованы, тем более что Солис удачно начал бой".



Кубинский боксер также не стал скрывать, что расстроен исходом поединка. "Мне потребуется некоторое время, чтобы справиться с этим поражением. Я не привык проигрывать, и мне не нравится подобный опыт", - сказал Солис, который до встречи с Кличко-старшим одержал 17 побед в 17 боях.