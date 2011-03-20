Виталий Кличко: «Такое чувство, что меня никто не в силах победить»

Виталий Кличко высказал свое мнение по поводу победы над Одланьером Солисом, одержанной нокаутом в первом раунде.



«Поединок не был для меня легким, так как Солис очень быстр. Но у меня получился мощный удар. Прошу прощения у тех, кто хотел увидеть длительный поединок. Я довольно сильно ударил Солиса правой, и этого было достаточно, таков бокс. Сейчас такое чувство, что меня никто не в силах победить», – цитирует Кличко «Советский спорт».