Виталий Кличко вышел победителем в бою с Солисом (ВИДЕО)

Обладатель чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе украинский боксер Виталий Кличко в субботу защитил свой титул в поединке с кубинцем Одланьером Солисом, прошедшем в немецком Кельне.



Кубинский боксер, являющийся олимпийским чемпионом 2004-го года, получил травму колена левой ноги и не смог продолжить поединок, который состоялся на Lanxess-Arena, вмещающей около 20 тысяч зрителей. Кличко одержал победу техническим нокаутом в первом же раунде.



Непосредственно перед остановкой боя Солис пошел в атаку, и Кличко нанес удар правой, после чего кубинец потерял равновесие. Следующий удар украинца с левой пришелся в защиту кубинца, который сразу после этого упал на ринг. Судья зафиксировал нокдаун, и хотя Солис смог подняться до того, как рефери досчитал до десяти, бой был остановлен.