Украинский боксер Виталий Кличко защитил титул чемпиона мира по версии WBC-видео

Украинский боксер Виталий Кличко в субботу, 19 марта, защитил свой титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC в поединке с кубинцем Одланьером Солисом, прошедшем в немецком Кельне.

Во время одной из атак кубинец оступился и упал, серьезно повредив ногу. Сумев встать за положенные 10 секунд, Солис, однако, не сумел продолжить бой из-за травмы. Такой быстрый исход поединка вызвал разочарование не только у болельщиков, но и у Кличко, ведь в первые несколько минут Солис показал хорошую скорость, подвижность и готовность к поединку, и если бы не эта развязка, имел бы неплохие шансы.

Стоит отметить, что это самое быстрое завершение поединка в карьере Виталия Кличко почти за 10 лет.