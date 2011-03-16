Бой между Виталием Кличко и Солисом будет показан по РЕН-ТВ

Российский телеканал РЕН-ТВ покажет в прямом эфире поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Виталием Кличко и олимпийским чемпионом кубинцем Одланьером Солисом, который состоится 19 марта в немецком Кельне.



Трансляция поединка начнется в ночь с 19 на 20 марта в 1.00 по московскому времени. В Украине трансляцию в прямом эфире будет вести телеканал «Интер». Начало 19 марта в 23.00 по киевскому времени.