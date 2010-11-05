Виталию Кличко назначили соперника

Свой следующий поединок чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко проведет против победителя отборочного боя, в котором встретятся американец Рей Остин и кубинец Одланьер Солис.

Это решение принято Всемирным боксерским советом. Бой между Солисом и Остином состоится 17 декабря нынешнего. У Виталия были планы провести добровольную защиту титула против поляка Томаша Адамека в марте 2011 года, но теперь этот поединок будет отложен. Он сможет состояться только в том случае, если обязательный претендент вдруг откажется от своих претензий на пояс Кличко.