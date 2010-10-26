Денис Лебедев будет биться за титул чемпиона мира WBO 18 декабря
26 октября 2010, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]
Российский тяжеловес Денис Лебедев должен провести бой за звание чемпиона мира WBO с обладателем высшего титула немцем Марко Хуком 18 декабря в Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на менеджера боксера Владимира Хрюнова.
"Переговоры с промоутерами Марко Хука близки к завершению, и я на 99% уверен, что поединок Хук - Лебедев состоится 18 декабря, - сказал Хрюнов. - Надеюсь, что в течение ближайшей недели контракт на бой будет подписан".
Лебедев получил статус обязательного претендента WBO в первом тяжелом весе 17 июля, победив в Шверине (Германия) россиянина Александра Алексеева - нокаутом во втором раунде.