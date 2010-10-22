Емельяненко нокаутировал Кутюра. Правда, в виртуальном бою (ВИДЕО)
22 октября 2010, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]
В США состоялась презентация игры EA MMA, в рамках которой мэтры боев без правил Федор Емельяненко и Рэнди Кутюр провели виртуальный бой, играя одноименными персонажами видеоигры, сообщает sports.ru. Победу техническим нокаутом одержал россиянин.
В 2007 и 2008 годах шли активные переговоры о возможном реальном поединке между Емельяненко и Кутюром, но из-за судебных тяжб американца договориться сторонам так и не удалось.