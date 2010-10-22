Бриггс, еще не придя в себя, уже вызвал Виталия Кличко на матч-реванш

Американский супертяжеловес Шеннон Бриггс, еще не полностью придя в себя после травм, полученных в поединке против чемпиона мира по боксу Виталия Кличко, вызвал украинца на матч-реванш.

При этом он еще раз напомнил, что если бы не травма левой руки в самом начале состоявшегося 16 октября боя, он мог бы оказать более солидное сопротивление чемпиону.

«Если бы не эта травма, если бы я мог действовать двумя руками, бой сложился бы иначе. Я хочу показать всем, каким бы он мог стать, проведя реванш с Кличко», – цитирует Бриггса BoxingScene.com.