Владимир Кличко: «Чизора напоминает мне брата Виталия»

Чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко поделился мнением о своем будущем сопернике – британце Дереке Чизоре.

«Чизора серьезно заряжен на предстоящий бой. Когда я пожал его руку, почувствовал эту энергию. Дерек молод, уверен в себе и мотивирован. Этим он напоминает моего брата Виталия перед боем против Леннокса Льюиса. Виталий был так же мотивирован, и ничто не могло остановить его на пути к своей мечте. Чтобы победить Чизору 11 декабря, мне нужно будет отдать все силы. Я готов к этому», – приводит слова Владимира Fightnews.com.