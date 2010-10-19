Бриггс: «Еще неизвестно, чем бы закончился бой, не повреди я руку в 1-м раунде»

Американский супертяжеловес Шэннон Бриггс, находящийся в больнице Гамбурга после поединка с Виталием Кличко, высказал предположение, что роковую роль для него сыграла ранняя травма, а также рассказал о своем состоянии.

«Я остаюсь в больнице, чтобы более детально исследовать травму левого бицепса, которую я получил в первом раунде. К сожалению, именно из-за этой травмы я был вынужден изменить план на бой. Виталий Кличко выдающий боксер, но еще неизвестно, как бы закончился поединок, не повреди я руку в самом начале.

Я и моя команда благодарны докторам и людям в Гамбурге за их заботу и поддержку. Как человек, который всю жизнь страдает от астмы, я очень благодарен доктору Чарльзу Хенсли и его препарату, который позволил мне пройти всю дистанцию в этом бою. Надеюсь, я показал, что у меня сердце льва и настойчивость чемпиона» – цитирует Бриггса Fightnews.com.