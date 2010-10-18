Кличко порвал Бриггсу мышцы, сотряс мозг, сломал обе скулы и прочие кости

Стала известна полная картина разрушений, которые нанес организму Шэннона Бриггса, претендента на его чемпионский пояс, Виталий Кличко.

Врачи больницы, куда Бриггс был доставлен прямо с ринга, обследовали американца и ужаснулись: тот получил в бою переломы обеих скуловых костей, а также нескольких других костей лица, а еще - сотрясение мозга, растяжение связки и разрыв мышцы правого плеча, сообщает boxingscene.

Бриггса пришлось поместить в палату интенсивной терапии. Когда Кличко выразил свое восхищение этим парнем – дескать, продержался все 12 раундов, в его словах не было ни малейшей иронии. Теперь это абсолютно понятно.